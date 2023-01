F1, Liberty Media contro Ben Sulayem: "Ha oltrepassato i limiti"

ROMA - Mohammed Ben Sulayem ha dato il via allo scontro aperto tra FIA e F1 . Il numero uno della federazione internazionale, nei giorni scorsi, aveva messo in guardia Liberty Media su un'eventuale cessione dei diritti commerciali del Circus, spiegando di essere molto cauto e vigile su eventuali prezzi gonfiati associati alla stessa F1. Il riferimento era all'offerta da 20 miliardi di dollari pervenuta dal fondo PIF e rifiutata da Liberty Media. Ben Sulayem si era spinto oltre, ergendosi a "garante" sull'integrità del campionato, soprattutto per quanto riguarda eventuali prezzi gonfiati per gli organizzatori dei vari Gran Premi e, di conseguenza, per gli spettatori . La risposta di Liberty Media consiste in una lettera, il cui contenuto è stato riportato da Sky News britannico, firmata da Sacha Woodward Hill, del settore legale della F1, e Renee Wilm, responsabile legale e amministrativa di Liberty Media Corporation, dal contenuto a dir poco incendiario. L'azienda, senza troppi giri di parole, ha accusato la FIA di essere andata oltre le proprie competenze, sottolineando che "Formula 1 ha il diritto esclusivo di sfruttare i diritti commerciali del campionato mondiale di F1", in virtù di una concessione ottenuta dalla FIA della durata di 100 anni, firmata poco più di 10 anni fa.

"Potenziali acquirenti non devono passare per la FIA"

"La FIA si è impegnata in modo inequivocabile a non fare nulla che possa pregiudicare la proprietà, la gestione e/o lo sfruttamento di tali diritti - si legge ancora nella lettera -. Riteniamo che quei commenti, fatti tramite l'account social ufficiale del presidente della FIA, interferiscano con questi diritti in maniera inaccettabile. È sbagliato dire che gli eventuali compratori interessati debbano prima consultare la FIA". Liberty Media non ha solo ribadito i confini tra le due parti, ma ha anche minacciato azioni legali: "Ben Sulayem ha oltrepassato i limiti delle proprie competenze. Qualunque individuo o organizzazione che commenti il valore di un'entità quotata in borsa, soprattutto facendo intendere di essere in possesso di conoscenze interne nel farlo, rischia di causare un danno sostanziale agli azionisti e agli investitori di tale entità,per non parlare della potenziale esposizione a gravi conseguenze normative. Nel momento in cui questi commenti danneggino il valore di Liberty Media, la FIA potrebbe risultarne responsabile".