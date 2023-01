F1, maxi accordo per l'Asia: il Mondiale in tv per 10 paesi fino al 2025

ROMA - La Formula 1 sempre più presente in Asia. Il Circus ha infatti raggiunto un accordo con l'emittente BeIN Sports, che prevede la trasmissione del Modiale in dieci paesi del continente orientale fino ale 2025: si tratta di Hong Kong, Singapore, Timor Est, Thailandia, Malesia, Brunei, Indonesia, Filippine, Laos e Cambogia. Grande soddisfazione da parte di Mike Kerr, amministratore delegato della divisione Asia-Pacific di BeIN: "Siamo estremamente entusiasti di aggiungere la Formula 1 mentre continuiamo a investire per rafforzare la nostra linea di contenuti sportivi in continua espansione per i nostri spettatori. Con la rapida crescita che la Formula 1 ha registrato negli ultimi anni, non vediamo l’ora di lavorare al fianco della Formula 1 per ampliare la sua base di fan nei nostri mercati, offrendo un’esperienza visiva senza precedenti su tutti gli schermi".