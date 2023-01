Tost su Mick Schumacher: "Poteva diventare un eroe per la F1"

ROMA - Mick Schumacher resterà lontano dalla Formula 1 almeno per il Mondiale 2023, in cui svolgerà il ruolo di terzo pilota Mercedes. Secondo Franz Tost, però, il giovane tedesco, figlio della leggenda Michael, ha tutte le carte in regola per prendersi i suoi spazi nel Circus: "Sarebbe potuto diventare il nuovo eroe, ma sfortunatamente per ora è fuori dalla classe regina. Il che penso sia un peccato - ha detto il team principal di AlphaTauri in un'intervista a "Sport1" -. Mi sarebbe piaciuto vederlo all'AlphaTauri,non per il nome, ma perché ricordo il suo talento e crede nelle sue capacità"