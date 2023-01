F1, GP Imola e Monza: da lunedì in vendita 150mila biglietti

ROMA - Al via a breve la seconda fase di vendita dei biglietti per il GP dell'Emilia Romagna e il GP d'Italia. Le due tappe della Formula 1 2023 sulla penisola sono in programma rispettivamente il 21 maggio all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e il 3 settembre all'Autodromo Nazionale di Monza. Da lunedì 30 gennaio sarà disponibile un quantitativo totale di 150mila biglietti, divisi tra 90mila per Imolza e 60mila per Monza. I tagliandi messi in vendita dall'Aci saranno disponibili all'indirizzo www.ticketone.it, o in alternativa sui siti dei due GP: www.monzanet.it e www.autodromoimola.it.