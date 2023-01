Vettel: "Motorsport rischia di essere bandito, servono cambiamenti"

ROMA - Nonostante il recente ritiro dalla F1, Sebastian Vettel continua a rappresentare un'istituzione nel mondo del motorsport e non solo. Infatti, oltre ad essersi dimostrato un grande campione in pista, il pilota tedesco si è sempre distinto per le sue battaglie anche fuori dai circuiti, battendosi per temi come i diritti umani e la tutela dell'ambiente. In riferimento al secondo, il nativo di Heppenheim, a margine della Race of Champions, ha lanciato un vero e proprio allarme per tutto il motorsport, dichiarando: "Amo il motorsport e sono molto attento quando si parla di futuro. Abbiamo piloti giovani, anch'io ho figli, e penso che sia davvero un privilegio vivere il mondo dei motori come ho fatto io. Sarebbe un peccato se un giorno questo venisse bandito, per ovvie ragioni".