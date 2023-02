F1, Alonso: "Continuo per almeno altri tre anni"

ROMA - Dopo la conclusione della parentesi in Alpine, Fernando Alonso è passato all'Aston Martin, con cui si prepara ad aprire un nuovo capitolo della sua lunga carriera in F1. Un cambio di casacca che ha creato rumore attorno alla figura dell'asturiano, che dimostra di non voler mollare un centimetro, allontanando le ipotesi di ritiro: "Non avrei continuato, se dentro di me non sentissi di avere ancora una possibilità. Non so se sia l'1% o il 10%, però continuo solo perché sento di avere una chance", ha dichiarato. Aggiungendo: "Sicuramente andrò avanti ancora per due o tre anni, ma penso che deciderò anno dopo anno".