F1, Verstappen: "Abbiamo bisogno di tornare a gareggiare in Africa"

ROMA - La F1 sta proponendo sempre più nuovi Gran Premi, come effetto dell'incremento di popolarità a livello mondiale. Di fatto, l'unico continente che al momento non viene toccato dal Circus è l'Africa, nella quale il Gran Premio manca ormai da 30 anni, ovvero dall'ultima gara a Kyalami, in Sudafrica. Lo stesso Stato, negli anni, fu protagonista anche con tre edizioni disputate al Prince George Circuit. Negli ultimi tempi, la necessità di trovare una soluzione per tornare a gareggiare in Africa è stata sollevata da più parti. Non solo dai piloti, con Lewis Hamilton che già a inizio 2022 invocò l'annuncio di un ritorno nel Continente, ma anche da parte di Stefano Domenicali. Ai microfoni di Sky Sports, nei mesi scorsi, il numero uno di Liberty Media aveva dichiarato come "obiettivo" il ritorno in Africa, anche se ci sono diverse situazioni da sistemare: ad esempio, si mira ad avere un appuntamento fisso, e non una sola edizione. Ora, al coro di chi chiede una gara in Africa si aggiunge anche Max Verstappen.