F1, Bottas: "Avevo disturbi alimentari, mi sono rivolto a uno psicologo"

ROMA - Valtteri Bottas si appresta a cominciare la sua decima stagione in F1. Dopo il ritiro di Sebastian Vettel, il pilota finlandese rappresenta uno dei piloti più esperti in griglia, insieme a nomi come Fernando Alonso e Lewis Hamilton. E dall'alto della sua esperienza, di recente Bottas ha voluto aprirsi raccontando alcuni dei momenti più difficili vissuti nel Circus, causati dalla smania di essere il migliore. Intervistato da Maria Veitola, il classe '89 ha infatti parlato così dei suoi esordi con Williams, quando la volontà di affermarsi lo ha portato ad assumere abitudini dannose: "Mi allenavo a soffrire fisicamente e mentalmente. La situazione mi è sfuggita di mano, diventando una dipendenza. Ufficialmente non mi è stata diagnosticata alcun disordine alimentare, ma c’era sicuramente. Se il team mi diceva che dovevo pesare 68 kg, e io ne peso 73 naturalmente, allora dovevo fare di tutto per perdere peso. Non era una situazione molto salutare, ma volevo essere il migliore e pensavo di doverlo fare".