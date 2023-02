F1, Williams svela livrea 2023: Gulf Oil è il nuovo sponsor

ROMA - Dopo la cerimonia in grande stile della Red Bull, è stato il turno della Williams di svelare la nuova livrea per la stagione 2023 di F1. E anche la scuderia di Grove ha certificato il proprio legame con gli Stati Uniti: oltre ad avere nella propria lineup, al fianco di Alexander Albon, Logan Sargeant, infatti, il team britannico ha annunciato una partnership a lungo termine con la statunitense Gulf Oil International, azienda leader nel settore petrolifero. Una collaborazione rimarcata dagli inserti arancioni presenti sulla monoposto, in particolare in corrispondenza dell'air box, oltre che con il logo ben visibile sul musetto e sull'ala posteriore. Per il resto, la livrea della FW45 è molto simile a quella del 2022, con il blu a prevalere su una trama che include disegni a forma di diamante e altri inserti rossi e azzurri, soprattutto sulla parte inferiore della vettura. Ciò che cambia, come sottolinea la scuderia, è l'utilizzo di un colore più opaco, che promette di risaltare maggiormente in pista.