F1, Bottas e Zhou sull'Alfa Romeo 2023: "Aspettative più alte"

ROMA - Valtteri Bottas ha parlato in occasione dell'evento di presentazione della C43, la monoposto con cui Alfa Romeo scenderà in pista nel Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota finlandese è al suo secondo anno con la scuderia di Hinwil, dopo la lunga esperienza in Mercedes. "Mi piace molto la nostra nuova livrea - ha detto -. Credo sia stupenda e rappresenti una bella evoluzione rispetto a quella dello scorso anno. Con la squadra abbiamo vissuto una prima stagione interessante, abbiamo fatto dei progressi piuttosto solidi insieme e ora c’è solo una direzione da seguire: andare sempre più in alto. Ovviamente c’è ancora del lavoro da fare e abbiamo delle cose da migliorare, ma sono convinto che abbiamo anche le carte in regola per puntare a risultati ancora più importanti quest’anno. Non vedo l’ora di tornare a correre, sono carico e desideroso di iniziare la nuova stagione".