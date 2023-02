F1, Hamilton: "Avevo fame di vittorie già da bambino, adesso ancora di più"

ROMA - Dopo un 2022 segnato dalle mille difficoltà della Mercedes , Lewis Hamilton è pronto a lanciare la rincorsa al titolo nella nuova stagione di F1 . Infatti, le Frecce d'Argento hanno pagato a caro prezzo un progetto sbagliato nell'anno che ha rivoluzionato il regolamento del campionato, avendo bisogno di molti mesi per tornare ad essere competitivi. Nonostante il miglioramento nella seconda parte di stagione, Hamilton non è riuscito ad evitare di chiudere per la prima volta un campionato di F1 senza vittorie. Una "macchia" da cancellare il prima possibile, e per questo, tramite il proprio profilo Instagram, il campione britannico ha avvisato i contendenti: "Sono affamato di vittorie dalla prima volta che sono salito su un kart, e quella fame c'è ancora oggi. Avevo fame allora, ne ho molta di più adesso ".

"Ho sentito subito il fuoco dentro"

Hamilton ha poi ricordato il giorno in cui ha ricevuto un kart in regalo: "Ricordo quanto ero eccitato quando vidi il mio primo go kart incartato nel mio salotto. L'avevo visto prima di quando avrei dovuto, e quindi ho dovuto far finta di essere sopreso quando i miei genitori mi hanno chiamato per farmelo aprire. Sono puro entrato nella stanza con la schiena girata facendo finta di non vederlo. Dalla prima volta che l'ho guidato, ho sentito la voglia di vincere. Sapevo di essere fatto per questo, sapevo di essere forte. Avevo più forza e fame di tutti gli altri bambini".