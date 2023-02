F1, Verstappen prova la nuova RB19: "Tutto ha funzionato a meraviglia"

ROMA - Primi giri in pista per Max Verstappen a bordo della nuovissima RB19. Il pilota olandese, in occasione del filming day della Red Bull sul circuito di Silverstone, ha guidato per la prima volta la monoposto che la scuderia di Milton Keynes metterà in pista per il Mondiale 2023 di Formula 1. I 100 km percorsi dal campione in carica non sono stati documentati, e la vettura messa in pista dalla Red Bull sarà visibile per la prima volta solamente in occasione dei test ufficiali del Circus in Bahrain, in programma dal 23 al 25 febbraio.