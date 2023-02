F1, Bang & Olufsen nuovo sponsor Ferrari: il comunicato

ROMA - La nuova stagione di F1 è al via, e la Ferrari, che si presenta ai nastri di partenza con diverse novità, a partire dal Frederic Vasseur come nuovo team principal, ha annunciato anche un nuovo sponsor. Si tratta della Bang & Olufsen, azienda danese nata nel 1924 specializzata nel campo delle tecnologie audio, con la produzione di apparecchi hi-fi e televisori. Come si legge nel comunicato diffuso dalla Ferrari, il nuovo partner "collaborerà insieme al team per offrire esperienze di nuova generazione agli appassionati di Formula 1 attraverso attivazioni che avverranno sia in pista, in occasione dei Gran Premi, che a Maranello".