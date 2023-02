F1, McLaren si presenta: ecco la MCL60 di Norris e Piastri

ROMA - È cominciata la settimana in cui verranno ultimate le presentazioni delle monoposto di F1 per il 2023: ad aprire le danze è stata la McLaren, che ha svelato la nuova MCL60, sigla che celebra l’anniversario dei 60 anni dalla fondazione della scuderia di Woking. Confermato il classico colore “papaya” della monoposto, con gli inserti blu a rifinire i contorni, con il nero più “invadente” rispetto allo scorso anno e concentrato soprattutto sulla parte che copre il motore, mentre l’arancione torna sull’ala posteriore. Molto scavati i sidepods, soprattutto sulla parte superiore, e spicca su tutta la vettura lo sponsor Google, con la particolarità dei copricerchi con i colori classici del colosso informatico, ovvero giallo, rosso, blu e verde. Nella sostanza, infatti, come spesso accade, la livrea non è cambiata molto, ma certo questo conta relativamente: quello che si augurano nel team britannico è di riuscire a trovare lo sprint giusto per risalire la classifica e riaffermarsi come "primo dei secondi", ovvero dietro solo ai colossi Red Bull, Ferrari e Mercedes.