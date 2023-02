F1, Hamilton e il filming day Mercedes: "Fantastico lavorare con la W14"

ROMA - All'indomani della presentazione della W14, le Mercedes sono scese in pista per il consueto filming day, l'evento dedicato ad effettuare le riprese per gli sponsor, ma che, a una settimana dai test ufficiali di F1 in Bahrain, risulta essere un ottimo momento per ricavare le prime sensazioni. Come da tradizione, le Frecce d'Argento hanno girato per 100 km sul circuito di Silverstone, su condizioni di tracciato bagnato. Nonostante il test non fosse indicativo, Lewis Hamilton si è dimostrato soddisfatto del primo impatto con la nuova arrivata nella scuderia di Brackley: "È stato fantastico cominciare a lavorare con la W14. La giornata si è svolta senza intoppi, abbiamo completato il programma che ci eravamo fissati e abbiamo ricavato le conclusioni. In generale mi sono sentito già a mio agio sulla monoposto, non vedo l'ora di partire per il Bahrain".