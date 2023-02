F1 Alpine, Gasly: "Inizia nuova fase della carriera". Ocon: "Obiettivo continuità"

ROMA - Con la presentazione della A523 da parte di Alpine , tutte le monoposto per la nuova stagione di F1 sono state svelate. Il team francese presenta una lineup completamente transalpina, visto che al confermato Esteban Ocon si è aggiunto Pierre Gasly , uscito quindi dall'orbita Red Bull. Visibilmente emozionato, l'ex AlphaTauri ha commentato: “ Non vedo l’ora di affrontare la prossima fase della mia carriera , sono ansioso di scoprire il potenziale e il valore della A523 nei test in Bahrain. Provare la vettura dello scorso anno e vedere gli sviluppi che il team ha fatto sulla monoposto di quest’anno mi rende entusiasta. Ho visto la dedizione che ci ha messo tutto il team, è davvero bello. Non vedo l’ora di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi per il 2023″.

Il commento di Ocon

"Non vedo l'ora di cominciare il mio quarto anno in Alpine - ha invece dichiarato Ocon -. Dopo i progressi del 2022, tutti hanno lavorato duramente sulla nuova macchina. Non vedo l'ora di cominciare, l'obiettivo è dare continuità ai miglioramenti dello scorso anno. La livrea è fantastica, e sono sicuro che la macchina lo sarà anche in termini di prestazioni. Ho lavorato molto durante l'inverno per farmi trovare pronto, mi sento in ottima forma e non vedo l'ora di scendere in pista".