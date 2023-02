F1, Alpine: "Anche Alonso era contento del quarto posto"

ROMA - L'Alpine ha da poche ore tolto i veli alla monoposto del 2023, ultima scuderia di F1 a farlo, e per l'occasione è arrivata la piccata risposta a Fernando Alonso. Il pilota spagnolo, infatti, durante la presentazione dell'Aston Martin, ha sottolineato come le scuderie per cui aveva corso in precedenza (ovvero McLaren e la stessa Alpine) fossero felici anche per un quarto, quinto o anche settimo posto. Il team principal Otmar Szafnauer ha ribattuto: “Quando era con noi non ha sollevato il problema. Quando siamo arrivati quarti nel mondiale costruttori, anche lui era felice come tutti gli altri membri della squadra. Se l’anno prima sei quinto e la tua ambizione è di arrivare al quarto posto, non è un traguardo facile da raggiungere: dovevamo battere la McLaren. Non credo ci sia da vergognarsi nel dire ‘ce l’abbiamo fatta, festeggiamo’. L’anno prossimo, se riusciremo ad avvicinarci di più al terzo posto rispetto a quest’anno, festeggerò anche quello. Se siamo più vicini e il distacco non è così grande, significa che stiamo facendo progressi verso la meta che vogliamo raggiungere”.