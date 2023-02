F1, Honda oltre la Red Bull: "Contatti con diversi team per il 2026"

ROMA - Il 2026 rappresenta un nuovo traguardo molto importante per la F1, visto che verrà introdotto il nuovo regolamente che prevede, tra le altre cose, il passaggio a un carburante sempre più sostenibile, e di conseguenza a nuovi motori. Tra le aziende che più sono interessate da questo cambiamento c'è sicuramente Honda, "abbandonata" da Red Bull, che ha già annunciato la partnership con Ford. Eppure, il costruttore giapponese si è comunque iscritto all'elenco dei motoristi per il 2026 (insieme a Ford, Ferrari, Audi, Mercedes e Renault), in attesa di capire se e con chi collaborerà: in tal senso, le indiscrezioni parlano di un'imminente annuncio con McLaren, ma è ancora prematuro parlare di ufficialità. "Per ora non abbiamo ancora preso decisioni concrete sul nostro ritorno o meno in F1", ha infatti avvertito Koji Watanabe.