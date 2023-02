F1 TV sbarca in India per il 2023: il comunicato

ROMA - La F1 sta vivendo il suo miglior momento dal punto di vista commerciale, e in tal senso arriva un altro passo importante. Infatti, il Circus ha annunciato l'approdo anche in India della propria TV ufficiale, almeno per la stagione 2023. La piattaforma digitale permette di seguire in maniera integrale i 23 weekend di gara, comprese tutte le prove, le qualifiche e le sprint race, oltre alle telemetrie in tempo reale, gli onboard di tutti i piloti e i team radio, con analisi pre e post gara, oltre a più di 2000 ore di materiale da archivio. Insomma, un'esperienza totale per ampliare ancora di più il proprio bacino di utenza in Asia, a nemmeno un mese dall'annuncio dell'accordo con BeIN Sports per la trasmissione in altri dieci Paesi.