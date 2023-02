F1, Aston Martin annuncia il sostituto di Stroll per i test in Bahrain

ROMA - A poche ore dal via ai test ufficiali di F1 in Bahrain, l'Aston Martin ha comunicato chi sarà il sotituto di Lance Stroll. Infatti, il pilota canadese sarà assente a causa di un infortunio rimediato in un incidente avuto in Spagna. La scuderia britannica ha annunciato che al suo posto ci sarà Felipe Drugovich, uno dei due piloti di riserva: il brasiliano, quindi, è stato preferito a Stoffel Vandoorne, che sarà impegnato nel secondo appuntamento del campionato di Formula E in Arabia Saudita. Come specificato da Aston Martin, Drugovich segnerà il debutto ufficiale della AMR23 guidando nella sessione mattutina di giovedì 23 febbraio, mentre nel pomeriggio sarà il turno di Fernando Alonso. Per quanto riguarda venerdì e sabato, invece, la scuderia comunicherà la propria scelta più avanti.