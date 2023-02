F1, day-1 test Bahrain: Verstappen precede Alonso, poi le Ferrari di Sainz e Leclerc

ROMA - Max Verstappen è il più veloce nel primo giorno di test della Formula 1 in Bahrain, in vista della stagione 2023. L'olandese, nel pomeriggio, ha migliorato il crono della mattina, chiudendo in 1:32.837, per un totale di 157 giri completati. A seguire, ecco i due ferraristi, con Carlos Sainz (1:33.253), che aveva girato la mattina, a precedere Charles Leclerc (1:33.267), sceso invece in pista nel pomeriggio e autore di una prova sottotono a causa di diversi problemi evidenziati dalla SF-23, in termini di tenuta del posteriore e di porpoising. Ferrari ha inoltre confermato che i due scenderanno in pista nello stesso ordine nella giornata di domani.