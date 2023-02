F1, statistiche GP Bahrain: Ferrari leader, occhio alla "maledizione" della prima gara

ROMA - Tra pochi giorni inizierà finalmente la nuova stagione di F1 , con la Ferrari che proverà a proseguire nel proprio trend positivo sul circuito di Sakhir. Infatti, la scuderia di Maranello è il costruttore che ha raccolto più vittorie nel Gran Premio del Bahrain . La Rossa è salita per sette volte sul gradino più alto, fin dal 2004, quando Michael Schumacher vinse la prima edizione, passata alla storia come primo GP in Medio Oriente. Poi, due volte Felipe Massa, una Fernando Alonso, altre due Sebastian Vettel e infine, proprio lo scorso anno, Charles Leclerc . Il monegasco sarà di nuovo protagonista con Carlos Sainz per provare a vincere al debutto stagionale... o forse è "meglio" di no. Infatti, la tendenza degli ultimi anni suggerisce che vincere la prima gara stagionale potrebbe non essere esattamente una scelta saggia. Ecco perché.

La statistica sul vincitore all'esordio

Gli ultimi sei campionati, infatti, hanno "penalizzato" chi ha cominciato la stagione con una vittoria. L'ultimo pilota a vincere il titolo mondiale dopo essersi aggiudicato il primo GP stagionale fu Nico Rosberg nel 2016. Da allora, colui che ha vinto all'esordio stagionale, che fosse proprio in Bahrain, in Australia o in Austria (nel 2020, l'anno del calendario rivoluzionato dalla pandemia da Covid), non è riuscito a vincere il titolo iridato, con la beffa, anzi, di chiudere al secondo posto. A iniziare questa tendenza è stata proprio Ferrari con Sebastian Vettel, per due anni consecutivi (2017 e 2018), seguito da Valtteri Bottas (2019 e 2020). Dopo quattro titoli consecutivi, anche Lewis Hamilton è caduto nella "maledizione": il britannico (che è il pilota con più successi in Bahrain, cinque) ha infatti vinto nel 2021, per poi perdere il titolo a fine anno, come ben noto. E lo scorso anno, infine, l'ottimo inizio della Ferrari, con la doppietta Leclerc e Sainz, è stata solo un'illusione, visto che a stravincere il campionato è stato Max Verstappen.