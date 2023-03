F1, Tost fa chiarezza: "Red Bull non venderà AlphaTauri"

ROMA - Negli ultimi giorni, nel paddock di F1 è filtrata un'indiscrezione secondo cui la Red Bull stava valutando la cessione di AlphaTauri . Una voce che ora viene smentita direttamente da Franz Tost , dal 2005 team principal della Toro Rosso, ovvero da quando l'azienda austriaca acquistò l'allora Minardi. "Ho avuto un incontro molto positivo con Oliver Mintzlaff (che guida tutta la parte sportiva di Red Bull, comprese le due scuderie di F1, ndr), il quale ha confermato che gli azionisti non venderanno la Scuderia AlphaTauri, e che Red Bull continuerà a supportare il team in futuro", si legge nella nota diffusa dai canali social della scuderia di Faenza.

"Voci senza fondamento"

"Si tratta di indiscrezioni prive di fondamento - ha aggiunto l'ex pilota austriaco -. Il team deve rimanere concentrato sul via alla stagione, per cercare di fare meglio della scorsa stagione". L'AlphaTauri, infatti, arriva da un 2022 negativo, chiuso al nono posto, quindi da penultima, nella classifica costruttori. Ad affiancare il confermato Yuki Tsunoda, dopo l'addio di Pierre Gasly (passato in Alpine), ci sarà Nyck De Vries.