"Vi dico come sta Michael Schumacher", la scioccante confessione di Eddie Jordan

MAIORCA (Spagna) - Non arrivano buone notizie sulle condizioni di Michael Schumacher, ex pilota della Ferrari vittima di un incidente sulla neve accaduto il 29 dicembre 2013. Da quel momento in poi, le notizie sulle sue condizioni di salute non sono mai state ufficializzate dalla famiglia del tedesco che ha preferito blindare l’ex pilota.

Le parole di Jordan

Ma nelle ultime ore, nuove rivelazioni choc arrivano da Eddie Jordan, 74 anni, fondatore della scuderia omonima che lanciò il campione in Formula1. Jordan avrebbe avuto la possibilità di avere un breve incontro con Michael Schumacher, grazie alla lunga amicizia che li lega da anni. “Mi sento molto vicino a Mick Schumacher - ha affermato Jordan - perché non è facile sapere che tuo padre non può più far parte della famiglia: lui è lì ma non c’è”.