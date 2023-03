F1 GP Bahrain, diretta qualifiche: dove vederle in tv

SAKHIR - Scattano le qualifiche del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento stagionale del mondiale Formula 1. Dopo i test della scorsa settimana, ora non ci si può più nascondere: si comincia a fare sul serio, e comincia la rincorsa alla Red Bull, con tutte le incognite del caso. C'è infatti tanta curiosità di sapere se Aston Martin riuscirà a confermarsi, se le difficoltà di Mercedes siano reali, e soprattutto di capire dove si piazza Ferrari in tutto questo. La terza sessione di prove libere del Gran Premio è in programma sabato 4 marzo alle ore 12:30, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 16:00. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà possibile vedere in differita le qualifiche dalle ore 21:20. La gara, invece, è in programma domenica 5 marzo alle ore 16:00, oppure in differita su TV8 dalle ore 21:25.