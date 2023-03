F1, risultati FP3 Bahrain: Alonso comanda, Ferrari di Leclerc e Sainz staccate

SAKHIR - La terza e ultima sessione di prove libere del GP del Bahrain di F1 vede le Ferrari ancora leggermente attardate rispetto alla concorrenza. A poche ore dalle qualifiche, infatti, Charles Leclerc e Carlos Sainz chiudono quinto (a +0.284) e ottavo (+0.605) in una classifica che vede ancora una volta Fernando Alonso davanti a tutti, in 1:32.340. La sensazione che traspare è che le due monoposto Ferrari stiano ancora girando un po' "giù di motore", il che le penalizza soprattutto nei lunghi rettilinei: vedremo se già nelle qualifiche verrà svelato qualcosa di più della potenzialità della SF-23, che comunque in alcune situazioni sembra ancora "scomposta". Quello che appare evidente è la forza e la continuità del già citato Alonso e della sua Aston Martin; alle sue spalle, le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, prima della Mercedes di Lewis Hamilton.