Rivoluzione Ferrari, la mossa di Vasseur per il riscatto. Ma c'è una cosa che preoccupa Leclerc

Frederic Vasseur ha provato in ogni modo a evitarlo, ma alla fine l’ha detto: «Dobbiamo capire». A fronte del flop all’avvio in Bahrain ha variamente declinato i doveri del vertice tecnico: «Dobbiamo lavorare su molti punti, dobbiamo essere concentrati, dobbiamo essere realistici, dobbiamo migliorare nel corso dei week end, dobbiamo ripartire». Poi ha vacillato: «Dobbiamo effettuare una piena investigazione» e infine ha ceduto ripetendo la massima di Mattia Binotto , il convitato di pietra. In fondo, sono due ingegneri, e la filiera che porta alla soluzione dei problemi sempre da lì comincia: dalla comprensione . Molto onesto però Vasseur nel non giocare sulla pesante eredità, tanto cara a molti dei nostri politici: «Il progetto non è sbagliato come concetto, non è questa la direzione in cui andare. Piuttosto, sono convinto si tratti di configurazione e di alcune scelte che abbiamo fatto sulla macchina».

Dunque, non architetture intoccabili nel corso dell’anno ma regolazioni, assetti, aspetti rimediabili insomma, muovendo un passo all’indietro per provare a ripartire. Come? Con ulteriori test al simulatore , o nuovi esperimenti al venerdì mattina nei GP. La risposta arriverà con un’aerodinamica evoluta che potrebbe essere presentata a Imola (21 maggio), dove la Ferrari inciampò pesantemente nel 2022 dopo quel frastornante avvio di Leclerc. Poco probabile che novità significative arrivino a Melbourne (2 aprile), Baku (30 aprile) o Miami (7 maggio), ognuna di queste piste con una propria anomalia tecnica che impedisce di usarle per cercare risposte. Ma Red Bull, libera da vincoli di verifica funzionale, lavora per portare un’evoluzione a Baku. Una vera corsa contro il tempo invece comincia a Maranello con l’analisi del problema, si spera solo uno, che ha spinto alla sostituzione di centralina e batteria sulla macchina di Charles Leclerc prima del via, e ne ha causato poi il ritiro a due terzi di gara.

Una volta trovato bisognerà poi capire («perché dobbiamo capire») se ciò sia stato effettivamente causa del black out o se, al contrario, la centralina sia stata vittima di un malfunzionamento originatosi altrove (batteria?). «Non ci aspettavamo un problema del genere, è stato uno shock - ha ammesso Vasseur - Una cosa mai vista nelle prove al banco né nei sei-settemila chilometri di test che abbiamo percorso con i tre team (anche Haas e Alfa Sauber montano le power unit di Maranello, ndr)». Altre magagne non mancano: la macchina di Sainz saltellava troppo, entrambe avevano ritmo per la qualificazione ma consumavano troppo le gomme in gara, né è andato in porto il tentativo di montare un’ala ad alto carico sorretta da un monopilone. Ci sarà modo di rimediare anche se la Red Bull è già in fuga con zero preoccupazioni e, anzi, un margine di prestazione risparmiato per eventuali tempi grami, invero non alle viste.

Tra coloro che hanno avuto parole da spendere sul dominio di Max Verstappen e la Red Bull, George Russell è stato il più pessimista: «Hanno il campionato in pugno e scommetto che vinceranno tutte le gare della stagione». Speriamo sia solo l’effetto dello sconforto, come ciò che spinse proprio Verstappen un anno fa, dopo tre GP nel segno di Leclerc, a dire: «Non ci basterebbero quarantacinque gare per riprenderli». E invece. Per Vasseur dunque c’è, sulla SF-23, roba da salvare: «Sono emersi aspetti positivi come essere all’altezza in qualificazione, e vedere Charles restare a tiro nel primo tratto di gara a parità di soft (quasi 10" di distacco dopo 13 giri equivalenti a sette decimi a tornata, non sembra una gran difesa, ndr) Ma sappiamo esattamente cosa ci è successo nel fine settimana, e siamo fiduciosi di poter fare passi avanti». Nel bene e nel male, si riparte da qui.