F1, Mick Schumacher e il weekend in Bahrain: "Volevo solo salire in macchina"

ROMA - "Sono un pilota e lo sarò sempre, quindi l’obiettivo è guidare. Ma comunque è bello imparare così tanto da persone che hanno lavorato anche con mio padre in passato, c’è questa sorta di connessione. Non so cosa porterà il futuro, è difficile da dire. In Mercedes mi sento a casa. Vedrò che opzioni avrò per la prossima stagione". Mick Schumacher ha parlato così del suo futuro al podcast ufficiale della Formula 1. Il pilota tedesco passerà infatti il Mondiale 2023 come riserva di Mercedes e McLaren, ma punta a un ritorno da titolare nel Circus già nel 2024, anche se al momento non ci sono certezze su un suo ingaggio. Il figlio di Michael ha anche presentato la prossima tappa del calendario, programmata in Arabia Saudita: "Difficile dire se Mercedes tornerà già al top. Red Bull sembra troppo dominante, da fuori sembra troppo facile da guidare per Verstappen e Perez, non ci sono motivi per credere che possano calare, ma c’è la speranza di avvicinarsi".