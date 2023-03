Kimi Raikkonen di nuovo in Nascar: correrà ad austin il 26 marzo

ROMA - Nuova avventura al volante per Kimi Raikkonen, che sarà in pista il 26 marzo nel circuito Nascar con il Trackhouse Racing Team. Il finlandese, ritiratosi dalla Formula 1 al termine della stagione 2021, disputerà la tappa di Austin valevole per la competizione americana. Già nel 2022 l'ex Ferrari aveva corso in Nascar, disputando la tappa della Cup Series a Watkins Glen.