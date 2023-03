F1 Mercedes, Shovlin: "Stiamo preparando un cambio radicale"

ROMA - Il primo GP della stagione di F1 in Bahrain ha restituito non solo i malumori in casa Ferrari, che ha fatto i conti anche con le dimissioni di Sanchez, ma anche le difficoltà della Mercedes. Le Frecce d'Argento sono infatti terminate lontanissime da Max Verstappen, portando anche a una clamorosa sfuriata di Lewis Hamilton, che ha dichiarato "Mercedes non mi ha ascoltato". Per questo, il team di Brackley prova a correre ai ripari, come ha annunciato Andrew Shovlin nelle parole riportate da Crash-net: "Dato il gap accumulato dai team davanti, stiamo lavorando a un cambio radicale. Attorno a ogni cambiamento sul lato aerodinamico c'è tanto lavoro da fare, tanto da sviluppare, per cui queste modifiche richiedono tempo per diventare una soluzione efficace dopo la galleria del vento".