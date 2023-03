F1, Hamilton non ha dubbi: "Verstappen non farà passi falsi"

ROMA -"Verstappen? Penso che avrà una grande fiducia. L’anno scorso hanno sviluppato una macchina straordinaria, hanno spazzato via tutti i record e non credo nemmeno che alla fine stessero spingendo. Eppure erano ancora molto avanti". Lewis Hamilton ha parlato così di Max Verstappen dopo il Gran Premio del Bahrain, prima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota della Mercedes, così come il compagno di squadra George Russell, ha già inquadrato il campione in carica e la Red Bull come favoriti per i titoli in palio.