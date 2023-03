Mercedes, Hamilton: "Non mi ritiro finché non vinco l'ottavo titolo"

ROMA - "La F1 non mi ha ancora stancato. Continuerò a correre fino a quando vincerò il mio ottavo titolo". È molto chiaro Lewis Hamilton nel delineare quella che è la sua visione sul futuro. Il britannico è stato protagonista di una simpatica intervista con Sky Sports F1, che lo ha sottoposto a una vera e propria macchina della verità per stuzzicarlo su diversi temi, tra passato e, appunto, futuro, nella settimana di "pausa" tra il primo GP del Barain e il secondo, in Arabia Saudita, previsto nel fine settimana tra il 17 e il 19 marzo.