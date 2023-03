F1, GP Arabia Saudita in diretta tv: orari e dove vederlo

ROMA - Nel weekend è il programma il secondo appuntamento del mondiale di F1 , con il GP di Arabia Saudita . Dopo la doppietta della Red Bull nella gara inaugurale in Bahrain, si riparte con la terza edizione del Gran Premio sul circuito cittadino di Jeddah. Sono stati giorni turbolenti per la Ferrari, che dovrà provare a cercare il riscatto soprattutto con Charles Leclerc, rimasto a piedi a Sakhir. Tra le grandi deluse del primo appuntamento c'è pure la Mercedes, complici anche gli attacchi di Lewis Hamilton, mentre Aston Martin va a caccia di conferme. Tutto questo e molto altro nel secondo appuntamento del mondiale F1: si parte venerdì 17 marzo con le prime prove libere alle 14:30, mentre alle 18:00 si svolgerà la seconda sessione. Sabato, invece, ci saranno le prove libere 3 alle 14:30 con le qualifiche previste alle ore 18:00. L'appuntamento con la gara è fissato invece domenica 19 marzo alle ore 18 .

Tutte le info sul GP di Arabia Saudita

Il Gran Premio di Arabia Saudita verrà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita su TV8 a partire dalle 21:30, mentre su corrieredellosport.it sarà possibile seguire LIVE la gara.