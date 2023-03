Offese Hamilton dopo Silverstone: chiesta multa da 1,8 milioni a Piquet

ROMA - Arriva un nuovo capitolo in merito ai commenti pronunciati da Nelson Piquet nei confronti di Lewis Hamilton con riferimento al GP di Silverstone 2021 di F1, quando il pilota britannico entrò in collisione con una manovra discussa nei confronti proprio dell'olandese, compagno della figlia dell'ex pilota brasiliano. Commenti che scatenarono un'ondata di indignazione in Brasile (e non solo), oltre all'allontanamento dal paddock di F1. Definiti razzisti e omofobi, i commenti di Piquet hanno provocato un'azione civile avviata nel Paese da parlamentari e associazioni attente ai diritti LGBT+, con un processo iniziato nel luglio 2022 in cui il Pubblico Ministero, secondo quanto riporta O Globo, ha ora chiesto una multa esorbitante da 10 milioni di real brasiliani, equivalenti a quasi 1,8 milioni di euro.