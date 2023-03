F1, avanza progetto GP di Londra: debutto possibile nel 2026

ROMA - Bernie Ecclestone ne parlava già diversi anni fa, ma ora il GP di Londra in F1 potrebbe diventare realtà: non passando per il centro o addirittura davanti a Buckingham Palace, come ipotizzava l'ex patron del Circus ormai più di un decennio fa, ma in una zona a est e sulle rive del Tamigi. Il piano è stato elaborato da LDN Collective con il supporto dell'agenzia di consulenza DAR, e rientrerebbe in un più ampio lavoro di riqualificazione dell'area di Royal Docks. Un piano che non si baserebbe esclusivamente sul tracciato di F1, ma sulla creazione di un'area cruciale per lo sport, l'intrattenimento e gli affari in generale, vista la presenza, ad esempio, anche del London City Airport. Si tratterebbe quindi di un circuito cittadino che, secondo il piano, andrebbe un po' a richiamare quello di Montreal, quindi con lunghi rettilinei ad alta velocità abbinati a brusche frenate. Per quanto riguarda il costo, si parla di circa 250 milioni di sterline, compresa l'installazione di tribune galleggianti per una capienza di circa 95.000 posti; tali strutture potrebbero poi essere utilizzate, ad esempio, per costruire percorsi per ciclisti. Il complesso andrebbe a comprendere anche l'ExCel Centre, dove si trova il circuito di Formula E.