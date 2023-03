F1, contrattempo Verstappen: bloccato dal mal di stomaco, arriva a Gedda venerdì

ROMA - "Mi sento di nuovo bene, dopo un paio di giorni in cui ho sofferto il mal di stomaco. A causa di ciò, purtroppo ho dovuto posticipare di un giorno il mio volo verso l'Arabia Saudita, quindi non sarò al tracciato fino a venerdì". Con queste parole, scritte sul proprio profilo Twitter, Max Verstappen ha annunciato che arriverà con un giorno di ritardo a Gedda, sede del GP di Arabia Saudita di F1 . Il due volte campione del mondo tenterà il bis dopo la vittoria in Bahrain all'esordio, anche sfruttando della penalità di dieci posizioni inflitta a Charles Leclerc .

Red Bull: "Decisione presa in accordo con FIA"

La Red Bull, commentando il post di Verstappen, ha aggiunto che la decisione di far arrivare l'olandese a Gedda con un giorno di ritardo è stata presa in accordo con la FIA: "Max ha sofferto di un malessere allo stomaco nei giorni scorsi, e, in accordo con la FIA, non sarà presente al tracciato oggi".