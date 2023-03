GP Arabia Saudita, classifica FP1: comanda Red Bull, Ferrari lontane

GEDDA - Le Red Bull hanno chiuso davanti a tutti le FP1 del GP di Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale di F1. Il miglior tempo è infatti di Max Verstappen in 1:29.617, seguito a 483 millesimi da Sergio Perez; a seguire, le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Queste due scuderie in particolare si sono concentrate sull'attacco al tempo. Lontane, invece, le Ferrari, che sembrano aver effettuato un lavoro diverso, concentrandosi sui long run con strategie diversificate: Carlos Sainz ha chiuso al settimo posto a +1.307, mentre Charles Leclerc undicesimo a +1.501. Inoltre, la scuderia di Maranello ha deciso di cambiare il motore di entrambe le SF-23: una precauzione dopo i problemi del primo appuntamento in Bahrain.