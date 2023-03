F1 Mercedes, Wolff: "Progetto sbagliato, cambiamo la W14"

ROMA - "Due settimane fa abbiamo cominciato il processo per cambiare la macchina, abbiamo già deciso come farlo. Sarà una vettura più simile alle altre, dato che ora siamo gli unici con una macchina totalmente diversa. Abbiamo sbagliato tutti, a partire da me che sono il team principal. Debutto a Imola della nuova macchina? È una gara in vista della quale abbiamo un po' di tempo in più per lavorare, vedremo". Con queste parole, pronunciate ai microfoni di Sky Sport al termine della prima giornata di prove libere del GP di Arabia Saudita di F1, Toto Wolff ha annunciato il deciso cambio di rotta rispetto al progetto della W14. Un progetto caratterizzato dalla cosiddetta filosofia "zero-sidepod" che non ha mai realmente funzionato, portando solo risultati negativi in casa Mercedes, compreso il primo Gran Premio della nuova stagione, in Bahrain, in seguito al quale è arrivata la sfuriata di Lewis Hamilton.