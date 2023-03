Arabia Saudita, spunta l'idea di un doppio GP: ecco quando, tutti i dettagli

ROMA - La fame di Formula 1 a livello globale continua ad aumentare: il lato commerciale che accompagna il Circus è molto florido, come testimoniano i ben tre appuntamenti che si disputano negli Stati Uniti, il mercato sicuramente più importante per Liberty Media in questo momento storico. Ma anche in Medio Oriente si spinge per arrivare ad avere un Paese con più di un appuntamento a stagione: in particolare, è l'Arabia Saudita a muovere i primi passi in tal senso. L'idea, avanzata dagli organizzatori nella giornata di venerdì del GP di Gedda, sarebbe quella di sfruttare il circuito di Qiddiya, vicino a Riyadh, in costruzione dal 2019, quando sembrava che dovesse ospitare il GP che è poi stato organizzato proprio a Gedda. Il circuito dovrebbe essere pronto per il 2027, e il Paese saudita mira, appunto, a renderlo un secondo Gran Premio.