F1, pole Perez in Arabia Saudita: Leclerc 2° ma penalizzato, problemi Verstappen

GEDDA - Il GP di Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2023 di F1, vedrà Sergio Perez scattare dalla prima posizione nella gara di domani. Il messicano della Red Bull ha fermato il cronometro in 1:28.265, davanti a Charles Leclerc, che però scatterà dalla 12esima casella in griglia per effetto della penalità inflittagli a inizio weekend. L'altro pilota della Ferrari, Carlos Sainz, partirà quarto, dopo aver chiuso a +0.666 da Perez. Partirà indietro, addirittura più indietro di Leclerc, Max Verstappen, che è stato vittima di un problema al semiasse nei primissimi passaggi del Q2, non riuscendo nemmeno a far segnare un tempo valido sul cronometro: per questo motivo, l'olandese partirà quindicesimo.