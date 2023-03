Red Bull, Verstappen out in qualifica: “Incidenti che capitano”

GEDDA - Max Verstappen partirà 15esimo in gara nel GP di Arabia Saudita a causa di un problema che lo ha costretto di fatto al ritiro in Q2, quando ancora non aveva completato un giro utile: “Si è rotto il semiasse nella posteriore destra; sono incidenti che possono capitare. Se posso ricostruire la gara da quella posizione? Non lo so, ma ho una buona macchina, veloce e che senza dubbio mi fa credere di poter chiudere in zona punti. Sarà importante restare fuori dai guai, poi vedremo quale sarà la posizione finale”, la ricorstruzione dell'olandese ai microfoni di Sky Sport.