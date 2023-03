F1, brivido Perez: meccanici al lavoro, ma sarà in gara

JEDDAH - Meccanici al lavoro sulla Red Bull di Sergio Perez a due ore dalla gara del Gran Premio dell'Arabia Saudita , valevole per la seconda tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . I media internazionali hanno infatti mostrato una foto del team attorno alla RB19 del pilota messicano, autore della pole position nella qualifica del sabato. Si è trattato, però, di soli controlli preventivi dopo i problemi per Max Verstappen alla vigilia, quando la rottura del semiasse lo ha costretto a fermarsi nel Q2.

Situazione Verstappen

L'olandese, che partirà dalla quindicesima casella in griglia, ha sostituito il cambio alla sua vettura, rimettendo quello utilizzato in Bahrain. Nessuna penalità per lui.