F1, la classifica piloti aggiornata dopo il GP d'Arabia Saudita

JEDDAH - Max Verstappen è ancora in testa alla classifica piloti di Formula 1 dopo il Gran Premio dell'Arabia Saudita, valevole per la seconda tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. L'olandese della Red Bull rimane in vetta con con un solo punto di vantaggio sull'altra Red Bull di Sergio Perez grazie al giro veloce conquistato nella gara di Jeddah. Al terzo posto c'è Fernando Alonso davanti a George Russell. Carlo Sainz è quinto al pari di Lewis Hamilton. Primi punti per Charles Leclerc dopo il ritiro in Bahrain.