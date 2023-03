F1, 100° podio Alonso: Raikkonen e Prost nel mirino

ROMA - Fernando Alonso ha conquistato il suo podio numero 100 nel Gran Premio di Arabia Saudita, secondo appuntamento di F1. Un podio prima tolto, e poi nuovamente e definitivamente convalidato. Il tutto a causa di una penalità di 5" inflitta al pilota dell'Aston Martin per un posizionamento non corretto sulla griglia di partenza. Squalifica scontata ai box, con la direzione gara che ha però rilevato e sanzionato il "tocco" del meccanico che con il carrello si è appoggiato (senza sollevarla) all'AMR23: altri 10" inflitti a fine gara, che avevano portato a togliere il podio ad Alonso, promuovendo George Russell. L'Aston Martin ha però fatto valere il proprio diritto di revisione, facendo riferimento ad altri sette precedenti non sanzionati, oltre al fatto che non esiste un accordo tra scuderie e FIA in cui il semplice tocco della monoposto col carrello venga considerato un intervento sulla vettura stessa (cosa ovviamente non permessa, mentre si sconta una penlità). Revisione accolta e podio confermato ad Alonso.