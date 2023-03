McLaren, Stella spiega il doppio "0": "Norris colpito dai detriti di Piastri"

ROMA - Oscar Piastri e Lando Norris sono stati protagonisti di un curioso quanto sfortunato episodio in avvio di gara nel GP di Arabia Saudita di F1. Il pilota australiano è scattato dall'ottava posizione, ma già alla seconda curva è stato coinvolto in un contatto con Pierre Gasly, rimediando la rottura dell'ala. Un piccolo ma importante frammento, che è andato poi a colpire nientemeno che Lando Norris, partito più indietro. Una doppia carambola che ha costretto entrambi i piloti a un pit stop molto anticipato, che ha condizionato anche il resto della gara, che i due hanno chiuso rispettivamente in 15° e 17° posizione.