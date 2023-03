Red Bull, Horner: "Il team radio di Verstappen ci ha fatto sobbalzare"

ROMA - I primi due weekend di gara di F1 sono scivolati via mettendo in luce il dominio della Red Bull; una superiorità ampiamente pronosticata, nei numeri, ma che è apparsa totalmente schiacciante confrontandola con le difficoltà di Ferrari e Mercedes. Eppure, a Milton Keynes non sono mancati i grattacapi. A partire dal sabato di Gedda, in cui Max Verstappen si è fermato in Q2, partendo poi dalla 15esima posizione. Un campanello di allarme che ha scosso il box Red Bull anche in gara, come ha spiegato Christian Horner: "Il più grande momento di preoccupazione per noi è stato quando Max ci ha parlato via radio dicendo che sentiva un rumore forte quando andava ad alta velocità; penso mancassero circa 15 giri. In quel momento, ci siamo abbattuti, perché la mente è tornata al problema al semiasse del giorno prima. Ma controllando tutti i dati, dal paddock e da remoto, i parametri erano a posto".