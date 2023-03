F1, Monza tra futuro e rinnovamento. Sticchi Damiani: “Dobbiamo evolverci”

ROMA - "Dobbiamo rimanere al passo con la F1, e per farlo dobbiamo evolverci, e non possiamo essere lasciati da soli. La sfida è di andare oltre il 2025, ma dobbiamo avere le carte in regola per farlo. Noi abbiamo investito 44 milioni, e lo scorso anno, che è andato benissimo, abbiamo comunque perso dei soldi, perché l’Autodromo ha un costo di gestione molto alto, indipendentemente dal Gran Premio. Ora il nostro bilancio comincia ad avere delle difficoltà, e non possiamo essere lasciati soli in questa sfida". Così Angelo Sticchi Damiani, a margine della presentazione del calendario dell'Autodromo di Monza, in merito al futuro del Tempio della velocità in F1. Una corsa contro il tempo, quindi, anche perché la concorrenza estera cresce sempre di più e mantenere due GP in Italia (oltre a Monza, Imola) al termine dell'attuale contratto (che scade, appunto, nel 2025) sembra irrealistico: "Abbiamo fatto un miracolo per avere due gare fino al 2025, bisogna essere molto ottimisti per pensare che rimangano oltre quella data", ha infatti aggiunto il presidente dell'ACI.