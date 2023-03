Mercedes, Hamilton: "Copiare sidepod Red Bull? Potremmo diventare più lenti"

ROMA - "Si continua a parlare di mettere i nuovi sidepod sulla macchina, ma non è così semplice. Mettere i sidepod della Red Bull sulla nostra monoposto non cambia letteralmente niente, anzi può essere che saremo pure più lenti. È tutto un discorso di caratteristiche aerodinamiche, di come la macchina è bilanciata in curva". Non usa giri di parole Lewis Hamilton nel commentare il cambio di rotta di Mercedes. Come annunciato da Toto Wolff, infatti, il progetto della W14, diretta discendente della W13, è stato definitivamente abbandonato: l'idea rivoluzionaria, infatti, non ha funzionato, e le Frecce d'Argento si sono arrese nel seguire quella che è la tendenza generale.