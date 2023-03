La frase su Hamilton costa cara a Piquet: multa di 800mila euro

ROMA - Arriva una multa salata per Nelson Piquet, protagonista di uno spiacevole episodio di razzismo e omofobia durante un'intervista del 2021 a "Enerto". L'ex pilota brasiliano, parlando di Lewis Hamilton, lo aveva chiamato "Ne*****o, aggiungendo poi un commento Omofobo. Ora è arrivata la sentenza del tribunale di Brasilia, che ha decretato una multa di ben 800mila euro per Piquet, in seguito alla causa presentata dalle associazioni Educafro, Centro Santo Dias, Aliança Nacional LGBTI+ e la Asociación Brasileña de Familias Homotransafectiva.