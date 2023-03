Red Bull, Horner: "Mercedes ci imita? Ne sono orgoglioso"

ROMA - "Mercedes ci imita? Ne siamo lusingati" . Ad affermarlo è Christian Horner , in merito all' annuncio di Toto Wolff per un cambio radicale di filosofia delle Stelle d'Argento , che si sono arrese abbandonando il progetto della W14, andando verso un'omologazione con Red Bull e Aston Martin. Il team principal della scuderia di Milton Keynes, intervenuto ai microfoni di Sky News, ha aggiunto: "Il regolamento è ancora abbastanza giovane, è solo al secondo anno, quindi mi aspetto una totale convergenza durante la stagione, e la lotta sarà più serrata. Quindi, come Red Bull, dobbiamo pensare a mettere fieno in cascina finché le cose vanno bene e abbiamo una monoposto competitiva, e dobbiamo continuare a spingere lungo tutta la stagione".

"Hamilton? Non saprei dove metterlo"

Horner è stato interpellato anche su un ipotetico arrivo di Lewis Hamilton, il cui futuro con Mercedes è in bilico, dato che è in scadenza di contratto: "Quello che ha raggiunto Lewis negli anni non è secondo a nessuno, ma siamo contenti di Perez e Verstappen - ha dichiarato Horner -.Sono sotto contratto come coppia non solo quest'anno, ma anche per la prossima. E poi, non saprei dove mettere Hamilton. Ma sono sicuro che la Mercedes riusciranno a risolvere i problemi, e di certo non li chiamo fuori dalla corsa al titolo".